Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ
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Спецоперацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске могли готовить не для оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а для захвата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA Live.
Редакция обнародовала скриншот письма в почтовом сервисе Protonmail, с которого якобы "боевики ХАМАС направили письмо в минский аэропорт о минировании самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс".
Отмечается, что этот почтовый ящик создали за девять дней до инцидента - 14 мая. Именно в течение 12-14 мая Тихановская находилась в Афинах.