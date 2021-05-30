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Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ

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Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA. ДОКУМЕНТ
Спецоперацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске могли готовить не для оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а для захвата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA Live.

Редакция обнародовала скриншот письма в почтовом сервисе Protonmail, с которого якобы "боевики ХАМАС направили письмо в минский аэропорт о минировании самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс".

Отмечается, что этот почтовый ящик создали за девять дней до инцидента - 14 мая. Именно в течение 12-14 мая Тихановская находилась в Афинах.

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Спецоперацию с самолетом Ryanair могли готовить не для Протасевича, а для Тихановской, - NEXTA 01

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