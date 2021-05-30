Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека

В последний понедельник мая, который в этом году выпадает на 31 мая, в США отмечается День поминовения. Этот день посвящен памяти американских военных, павших в вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, 30 мая президент США Джо Байден выступил на ежегодной службе по случаю Дня поминовения, которая проходит в Мемориальном парке ветеранов у Мемориального моста через реку Делавэр. Напомним, что Байден долгое время был сенатором от Делавэра и вернулся в свой родной штат на выходные по случаю Дня поминовения.

Обращаясь к участникам церемонии, президент подчеркнул, что никакие слова не смогут в достаточной мере выразить его признательность американским военным, несущим службу по защите страны.

"Мы всегда должны помнить… о той цене, которая была заплачена за нашу свободу, – сказал Байден. – Мы должны помнить, в каком долгу мы перед теми, кто заплатил ее, и помнить о семьях, которые остались".

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Байден напомнил о жертвах, понесенных вооруженными силами США в Афганистане и Ираке. Президент заявил, что 7036 военнослужащих, "павших ангелов", как он их назвал, погибли в этих конфликтах.

Напомнив, что вскоре ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, президент Байден подчеркнул, что он намерен оказать на российского президента давление, побуждая его уважать права человека.

"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать эти права", – сказал президент.

В понедельник на Арлингтонском национальном кладбище пройдет традиционная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата.

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С зарождением традиции празднования Дня поминовения связывают несколько городов на территории США. Предполагается, что первое мероприятие в память о погибших военнослужащих состоялось спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1865 году. В сельских районах страны семьи часто поминали погибших военных в конце лета.

Долгое время День поминовения отмечался 30 мая, но в 1971 году, когда его объявили национальным праздником, дата его празднования была перенесена на последний понедельник мая.

В этот день семьи погибших обычно посещают кладбища, где покоятся их родные, или же смотрят парады. Для многих американцев этот день служит неофициальным началом летнего сезона.