Байден: Встречаюсь с Путиным, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, 30 мая президент США Джо Байден выступил на ежегодной службе по случаю Дня поминовения, которая проходит в Мемориальном парке ветеранов у Мемориального моста через реку Делавэр. Напомним, что Байден долгое время был сенатором от Делавэра и вернулся в свой родной штат на выходные по случаю Дня поминовения.
Обращаясь к участникам церемонии, президент подчеркнул, что никакие слова не смогут в достаточной мере выразить его признательность американским военным, несущим службу по защите страны.
"Мы всегда должны помнить… о той цене, которая была заплачена за нашу свободу, – сказал Байден. – Мы должны помнить, в каком долгу мы перед теми, кто заплатил ее, и помнить о семьях, которые остались".
Байден напомнил о жертвах, понесенных вооруженными силами США в Афганистане и Ираке. Президент заявил, что 7036 военнослужащих, "павших ангелов", как он их назвал, погибли в этих конфликтах.
Напомнив, что вскоре ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, президент Байден подчеркнул, что он намерен оказать на российского президента давление, побуждая его уважать права человека.
"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать эти права", – сказал президент.
В понедельник на Арлингтонском национальном кладбище пройдет традиционная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата.
С зарождением традиции празднования Дня поминовения связывают несколько городов на территории США. Предполагается, что первое мероприятие в память о погибших военнослужащих состоялось спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1865 году. В сельских районах страны семьи часто поминали погибших военных в конце лета.
Долгое время День поминовения отмечался 30 мая, но в 1971 году, когда его объявили национальным праздником, дата его празднования была перенесена на последний понедельник мая.
В этот день семьи погибших обычно посещают кладбища, где покоятся их родные, или же смотрят парады. Для многих американцев этот день служит неофициальным началом летнего сезона.