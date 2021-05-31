В киевском центре вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек, во львовском - чуть больше тысячи
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В Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, за первые дня работы вакцинировали 3467 человек.
Об этом сообщил в Facebook первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что 30 мая прививки в этом Центре получили 2072 человека.
По информации председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в Центре вакцинации на базе "Арены-Львов" во Львове 29-30 мая вакцинировали 1041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дія".