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На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко

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На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко
Украинцы накопили "карантинную усталость", поэтому можно ослабить меры ограничения, пока эпидситуация стабилизировалась.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "ТСН.Неделя", передает Цензор.НЕТ.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал он.

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Топ комментарии

  • WiM
    развели лоха...
    На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
  • Константин Пелагин 9e71bd91
    а они были или их кто-то придерживался?
  • xoxoxo
    Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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