Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал в интервью для ТСН.
Он анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами.
"Полностью Минздрав будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки". Достаточно большое количество было бюрократических вещей в Министерстве здравоохранения. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - сказал Ляшко.
Министр рассказал о своем отношении к изменениям финансирования медучреждений.
"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И в противотуберкулезных заведениях. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому с моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", — пояснил он.
Напомним, что Верховная Рада 20 мая назначила главного санитарного врача страны Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины. За его кандидатуру проголосовали 262 нардепа.
Во время выступления в Верховной Раде Ляшко перечислил приоритеты работы на свой должности. Также новый министр здравоохранения рассказал, как планирует сменить команду Минздрава.