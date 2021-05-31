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Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины

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Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины
Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек, ппишет Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно", - заявила Михалек в комментарии PAP.

По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за границы. Причем речь идет не только о таких традиционные сферы как строительство или торговля.

Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

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Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидний период.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше сегодня работают 1-1,5 млн граждан Украины.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Зараз набіжать тролі з Лахти" і почнуть верещать про "мытьё унитазов".
    - Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
    - Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
  • burunduk
    у них просто и унитазов то нету!!! за угол по нужде
  • Maksim Perepelitca
    А в Україні - тяжєло работать не нада , да . ? Та й ще за дєньгі - вдвічі , втричі менші ніж в Польщі .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 3069 .
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