В турецкой Анталии ввели ограничения из-за опасности лесных пожаров
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет CNN Türk.
"Комиссия по борьбе с лесными пожарами в Анталии объявила в 15 из 19 районов первую степень опасности возникновения лесных пожаров", - сообщает телеканал.
Кроме того, в четырех районах объявлена вторая степень пожарной опасности.
Ограничения введены после того, как в провинции Анталия за три дня вспыхнули 22 пожара, в результате чего выгорело 8 га леса.
Как отмечается, запрещена спортивная и туристическая деятельность в районах, где существует опасность возгорания, а также на участках, где пожарные вертолеты могут набирать воду.
При этом проведены инструктажи руководства районов и отдельных населенных пунктов, предупреждены местные жители, прежде всего фермеры и пастухи.
В 2020 году пожары в Турции нанесли ущерб лесным угодьям на площади 20 936 га.