Враг за сутки 4 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 31 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ОС.