Враг за сутки 4 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2. Потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.
По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 31 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ОС.