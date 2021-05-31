В Украине за сутки от COVID-19 умерли 64 человека, зафиксированы 1 022 новых случая заражения, 4 934 человека выздоровели
3 7687
В Украине зафиксированы 1 022 новых случая заражения заражения COVID-19 по состоянию на утро 31 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
1 022 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 202 494 случая коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 64 человека умерли от COVID-19 (всего - 50 536), выздоровели за минувшие сутки - 4 934 (всего - 2 041 082).
В Украине по состоянию на утро 31 мая болеют коронавирусной болезнью 110 876 человек, что на 3 976 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.