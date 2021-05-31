За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 6 168 человек, всего - 1 021 806, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 125 777 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"6 168 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 мая 2021. Первую дозу получили 5 828 человек, полностью иммунизированы - 340 человек.

В течение суток работали: 60 мобильных бригад, 120 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 31 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 021 806 человек, из них получили 1 дозу - 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 1 147 581 прививка", - рассказали в Минздраве.





