В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT.

По его словам, в России ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что пока речи об отключении государства от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".

"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

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