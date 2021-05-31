В МИД РФ признали, что готовятся к отключению России от SWIFT: Это объективная необходимость
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Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке к возможному отключению страны от системы SWIFT.
По его словам, в России ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
Дипломат подчеркнул, что пока речи об отключении государства от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".
"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".
Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.