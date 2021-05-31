Новости • Агрессия России против Украины

Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ

4 94845
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ
Трое граждан РФ и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве на участке дороги между Берберати (префектура Мамбере-Кадеи) и Буаром (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

Отмечается, что речь идет о бойцах одного из военизированных формирований.

"Три российских союзника и два сотрудника центральноафриканской полиции были убиты", - указал Казаги. По словам источников в ООН, атака произошла 27 мая, были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил.

В посольстве РФ в ЦАР заявили, что пока проверяют информацию.

По данным центральноафриканского портала Corbeau News, колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

AFP уточняет, что на место происшествия был отправлен российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6147

    (не благодарите )))))
  • Ніхто Петрович
    Зато у родни в расейских ****** праздник. Кредит погашен.
  • Старый зольдат
    Сдох москали Никодим, да и хрен с ним.
    Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
    Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
    Положат их в гроб, в рот их всех ......
    Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.

    Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 1691
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости