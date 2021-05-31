Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко находится в такой ситуации, когда приходится хвататься за какую-то иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский, комментируя исключение любителя Лукашенко Евгения Шевченко из фракции "Слуги народа".

"Я свою подпись под этим решением (об исключении нардепа Евгения Шевченко из фракции "СН". - Ред.) ставил не в понедельник или воскресенье, а через несколько дней после возвращения Шевченко после встречи с Лукашенко полтора месяца назад. ... Господин Шевченко не совсем этично действовал и инициировал свое исключение. Он избран на мажоритарном округе. Поэтому, выходя из фракции, он не теряет мандат, как бы это было с депутатом, избранным по списку партии. То есть он мог спокойно уйти самостоятельно. Но срежиссировал ситуацию: "Вот я имею альтернативную точку зрения, которая не совпадает с президентской и большинством фракции, с другой стороны - не хочу выходить, исключите меня". Фактически он получил хорошую медийную основу, как: "Я боролся за свои ценности, из-за чего меня и исключили". Хотя на самом деле, как я сказал, это неэтично. Я убежден, что 99 процентов (а, возможно, и 100) моих коллег стали депутатами исключительно благодаря тому, что шли на выборы от партии "Слуга народа", которую представлял президент. Иначе они бы никогда не стали народными депутатами. Когда они баллотировались, должны были осознавать, что есть политическая программа партии, президента, которые концептуально совпадают. Конституцией определено, что президент ответственный и за внешние отношения. Поэтому господин Шевченко как минимум должен был согласовать свою позицию и запланированную встречу. Для меня его поездка к Лукашенко - прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает. Он уже в такой ситуации, когда приходится хвататься за какую-то иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает. По-человечески Лукашенко жаль", - заявил Вениславский.

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С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.