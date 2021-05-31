Новости

Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"

2 02828
Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"
Всемирный конгресс украинцев призывает Федеральное правительство и демократические партии Германии немедленно ввести мораторий на "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

"Российский газопровод, который должен быть построен в обход Восточной Европы, и будет иметь прямое подключение в Германии, планируется достроить этим летом. Проект встретил осуждение в Европе и на международном уровне как "политическое оружие Кремля, которое имеет целью использовать поставки газа для контроля над Украиной и другими восточноевропейскими странами", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что мораторий должен дать возможность:

- разъяснить стратегические последствия "Северного потока - 2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС;

- провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган;

- способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики;

- урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком - 2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток - 2" в свете этой дискуссии.

Читайте также: Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник

ВКУ акцентирует внимание на том, что "Северный поток 2":

- подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения;

- конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями;

- угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

"Мораторий по Северному потоку-2 является возможностью выработать единую европейскую позицию. Он даст четкий сигнал российскому руководству, что существуют последствия за постоянные нарушения международного законодательства и подрыв основ европейского правопорядка ", - отметил президент ВКУ Павло Грод.

"ВКУ призывает все украинские и восточноевропейские громады, а также всех друзей Украины поддержать этот призыв и призвать свои правительства поддержать мораторий против Северного Потока 2", - резюмировали во Всемирном конгрессе украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • alexs
    А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
  • Andre2014
    Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
  • Andre2014
    а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости