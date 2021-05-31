Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"

Всемирный конгресс украинцев призывает Федеральное правительство и демократические партии Германии немедленно ввести мораторий на "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

"Российский газопровод, который должен быть построен в обход Восточной Европы, и будет иметь прямое подключение в Германии, планируется достроить этим летом. Проект встретил осуждение в Европе и на международном уровне как "политическое оружие Кремля, которое имеет целью использовать поставки газа для контроля над Украиной и другими восточноевропейскими странами", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что мораторий должен дать возможность:

- разъяснить стратегические последствия "Северного потока - 2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС;

- провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган;

- способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики;

- урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком - 2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток - 2" в свете этой дискуссии.

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ВКУ акцентирует внимание на том, что "Северный поток 2":

- подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения;

- конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями;

- угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

"Мораторий по Северному потоку-2 является возможностью выработать единую европейскую позицию. Он даст четкий сигнал российскому руководству, что существуют последствия за постоянные нарушения международного законодательства и подрыв основ европейского правопорядка ", - отметил президент ВКУ Павло Грод.

"ВКУ призывает все украинские и восточноевропейские громады, а также всех друзей Украины поддержать этот призыв и призвать свои правительства поддержать мораторий против Северного Потока 2", - резюмировали во Всемирном конгрессе украинцев.

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