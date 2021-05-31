Сегодня девушке Протасевича Сапеге предъявят обвинения, - адвокат

Арестованной в Беларуси девушке оппозиционного журналиста Романа Протасевича гражданке России Софии Сапеге будет предъявлено обвинение сегодня, 31 мая.

Об этом заявил один из ее адвокатов Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софии. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", — отметил адвокат.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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