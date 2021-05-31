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Санкции против Лукашенко могут иметь некоторые последствия и для Украины, - "слуга народа" Кравчук

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Санкции против Лукашенко могут иметь некоторые последствия и для Украины, - "слуга народа" Кравчук
Фракция "Слуга народа" поддержит проект постановления об обращении Верховной Рады к международным организациям с просьбой признать режим захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать санкциями, но это может обернуться последствиями для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

Она напомнила, что и после белорусских выборов "Слуга народа" и президент Украины не признали легитимность Александра Лукашенко. Но и теперь Верховная Рада должна отреагировать на ситуацию с задержанием Протасевича.

Нардеп также отметила, что могут быть последствия и для Украины, и для простых белорусов.

"Нужно понимать, что в этих санкционных историях важно не наказать белорусский народ. Мы понимаем, что они там в большинстве заложники … Мы не хотим, чтобы эти люди остались без работы, бедствовали и мы им передавали гуманитарную помощь. Мы не хотим, чтобы пострадали белорусы. Кроме того, есть определенный критический импорт из Беларуси, как в случае с горючим. Там нет какой-то логики в действиях Лукашенко – он воздушный террорист. Но остановив продажу дизтоплива в Украину, это тоже не очень хорошо будет для самой Украины", – сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин

Как сообщалось, Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Нічого. Шпишете на це свої зашквари, як зараз на "ковід".
  • Підлога Маккартні
    У нас тоже молодой диктатор подрастает. Интересно зе пойдет на 3й срок? Санкции против Лукашенко могут иметь некоторые последствия и для Украины, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8732
  • Иван Петрович Сидоров
    Гэшэфты Коломойского, Ахметова и Пинчука пострадать не должны. Это Байден должен,- посол Мельник/ Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник.
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