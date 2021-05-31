Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили в ВСУ.
В спецслужбе напомнили, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).
В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.