Перенаправление самолетов в обход Беларуси приводит к дополнительным 250 тыс. кг выбросов СО2 в день, - EUROCONTROL
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейской правду", об этом пишет Euractiv.
До запрета перевозчикам на полеты в Беларусь эту страну ежедневно пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками с ЕС или Великобритании.
По оценкам EUROCONTROL, ежедневно из-за перенаправления маршрута сжигается около 79 000 кг горючего. Выброс окислов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.
Агентство Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA), регулирующий орган ЕС, 25 мая выдало рекомендации для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства.
"Обстоятельства, связанные с этим (принудительным приземлением самолета Ryanair в Беларуси. - Ред.), Вызывают серьезные сомнения относительно уважения Беларуси к международным правилам гражданской авиации", - отмечается в бюллетене EASA по вопросам безопасности.
Рекомендации появились вслед за выводами саммита Европейского Совета в прошлый понедельник, в которых призывали "всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси".
Быстро введенные меры безопасности нарушили типичные пути полета, что потребовало ряда логистических изменений со стороны операторов полетов.
Авиакомпании поспешили перепланировать маршруты, пересмотрев графики прибытия и вылета, чтобы учесть увеличение продолжительности путешествия и перерегистрацию состава экипажа.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.