Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков

Введение системы обязательных пенсионных накоплений уменьшит зависимость людей старшего возраста от воли политиков, возможностей государственного бюджета, сделает пенсионные накопления собственностью человека, за счет которой он сможет обеспечить себе лучшее будущее.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на одном из телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По ее словам, в последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследуются 77 стран, в которых действуют накопительные пенсионные системы. В восьми из них собственные накопления людей в пенсионных фондах превышают по размерам годовой ВВП страны. А Украина на этой карте делит последнее место с Пакистаном.

"Пенсионных накоплений у наших граждан меньше одной десятой процента ВВП. Так случилось, что в течение 16 лет политики в нашей стране соревнуются, кто громче крикнет, что не даст мошенникам украсть деньги людей. Под этими лозунгами заворачивают все попытки построить нормальную систему пенсионных накоплений. Вместо того, чтобы сесть, поработать и сделать лучше. Это была бы политическая ответственность вместо популизма. Весь мир понимает, что из-за демографических изменений только за счет взносов работающих уже никогда не будет возможности дать достойные пенсии пенсионерам, нужны системы пенсионного накопления. Они все очень разные по построению, учитывают местные особенности развития экономики и даже менталитета. Но имеют одну цель - уменьшить зависимость людей почтенного возраста от воли политиков, возможностей государственного бюджета, сделать пенсионные накопления собственностью человека, за счет которой он сможет обеспечить себе лучшее будущее. Важно, что пенсионные накопления инвестируются в экономику, что способствует экономическому росту и увеличению количества рабочих мест, что, в конце концов, увеличивает финансовые возможности солидарной пенсионной системы", - сказала министр.

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Лазебная рассказала, что в течение года правительство совместно с НКЦБФР, НБУ, Комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Офисом президента, Офисом простых решений и результатов, консультируясь с международными партнерами, наработало законопроект, который подробно описывает модель обязательных пенсионных накоплений, которая могла бы заработать в наших, безусловно, непростых реалиях. Но лучших у нас нет. А проблема есть. И ее необходимо решать.

Предполагается, что участвовать в системе будут официально работающие люди, застрахованные лица, в том числе лица, получающие различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет или которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, родители - воспитатели детских домов семейного типа и другие).

Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут участвовать на добровольной основе.

По словам министра, есть четкая позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, что при введении системы налоги не для бизнеса, не для людей не вырастут.

Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ, а работники - 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ.

Фактически, предлагается часть налогов, уплачиваемых сейчас, передать в собственность человеку.

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Также обсуждается возможность на старте сделать взносы, когда 1% работодатель будет платить человеку за счет снижения ЕСВ, а еще 1% государство напрямую платить на счет человека из бюджета.

Человек сам будет выбирать пенсионный фонд или банк, в котором хочет хранить свои накопления, но не из всех, а только тех, которые предварительно дополнительно проверят регуляторы - НКЦБФР и НБУ - по целому ряду критериев, и в ежедневной деятельности которых выписаны повышенные требования.

Выбрать фонд или банк человек сможет через "единое окно" на базе единого социального реестра любым удобным способом: с помощью мобильного приложения или в личном кабинете веб-портала, через ЦНАП, веб-портал "Дія" или во время личного обращения.

Участник в ежедневном режиме сможет контролировать состояние своих пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, в любое время перевести свои пенсионные средства в другой фонд или банк без штрафных санкций, а в отдельных случаях - воспользоваться пенсионными накоплениями до достижения пенсионного возраста. Например, в случае критического заболевания участника или членов его семьи, наступления инвалидности. Также досрочно можно забрать средства при выезде на постоянное место жительства за границу.

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При достижении пенсионного возраста человек сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на определенный срок.

В случае смерти участника пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество.