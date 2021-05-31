Юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий о своем возвращении в КС, более чем достаточно, - "слуга народа" Вениславский

Если Верховная Рада имеет право отменять постановления парламента предыдущего созыва, то и президент может отменять указы своих предшественников.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Вопрос Конституционного Суда вообще очень актуален, учитывая те решения, которые он принимал в течение, в том числе, последних лет, учитывая ситуацию, которая сложилась в связи с печально известной деятельностью господина Тупицкого в должности судьи и председателя КСУ. Конституционный Суд - это очень важный институт, который должен быть полностью независимым. Так же, как и получать максимальные гарантии. Но когда они превратились в иммунитет от любых действий, даже абсурдных, преступных, антигосударственных и антинародных, это уже вызывает много вопросов", - отметил нардеп.

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"Венецианская комиссия четко ответила на запрос президента: решение от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 (которое положило начало противостоянию председателя КСУ со всем политикумом и обществом) было юридически немотивированным. ... Венецианская комиссия сказала, что суд вышел за границы и своих полномочий, и конституционного представления. Кстати, судья-докладчик Слиденко сам сказал в прямом эфире: Да, мы признали неконституционными те положения, о которых не спрашивали, но они касались нас. То есть это фактически была явка с повинной! Не знаю, почему до сих пор правоохранительные органы не применили к нему все процессуальные возможности. Так вот, повторюсь, состоялся выход за пределы полномочий и конституционного представления. Это показывает, что Конституционный Суд Украины использует предоставленные ему Конституцией возможности вопреки главной идеи функционирования конституционной юрисдикции - обеспечение верховенства права и Конституции, как системы определенных неоспоримых ценностей", - акцнтировал "слуга народа".

"Президент абсолютно адекватно реагировал на ту угрозу, которая возникла. ... Президент на следующий день созвал заседание СНБО, где было признано: речь идет об угрозе нацбезопасности. Кроме того, в то время по Тупицкому уже было представление органов досудебного расследования. Вы говорите, что у президента нет таких конституционных полномочий. Дело в том, что в статье 106 Конституции Украины сказано: президент на основе и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы. У меня простой вопрос: как понимать с точки зрения филологии словосочетание "на основе и во исполнение Конституции и законов"? То есть во исполнение законов Президент имеет право издавать указы?! Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает, что лица, назначенные президентом (а с Тупицким именно так было), должны быть отстранены по представлению органов досудебного расследования должностным лицом, осуществившим назначения. Поэтому у меня точно нет сомнений в том, что президент действовал в пределах своих полномочий в вопросе отстранения господина Тупицкого от исполнения обязанностей на время досудебного расследования", - пояснил Вениславский.

"Что касается указа президента об отмене указов Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного Суда Украины, опять же, было решение СНБО. Ее члены, оценив представленные материалы, сказали: Тупицкий и Касминин своими действиями создают угрозы национальной безопасности. Совет нацбезопасности - это коллегиальный орган, который принимает решение путем голосования. Если практически единогласно это поддержали, президент имеет право отменять правовые акты президента. Верховная Рада же имеет право отменять, например, постановление, которое приняла Верховная Рада прошлого созыва. Почему в подобной ситуации по президенту возникают вопросы?! Поэтому я не вижу проблем с отменой президентом двух конкретных указов о назначении конкретных лиц судьями КСУ. Потому что их деятельность угрожает национальной безопасности", -добавил он.

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"Думаю, дальше будет то же самое, что и сейчас: Тупицкий уже никогда не вернется на должность судьи Конституционного Суда. Тем более, председателя КСУ (это взаимосвязанные вещи: если не будет судьей, то не возглавит суд). Юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий относительно своего возвращения, более чем достаточно", - резюмировал Вениславский.

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.