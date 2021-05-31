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Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль

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Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что цель правительства - повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты по стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" в понедельник.

"В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но конечно наша цель - это не меньше, чем средняя зарплата по стране - минимальный базис для учителей", - сказал он.

Как сообщалось, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличились на 20%, а с июля должны вырасти еще на 8,3%.

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  • Підлога Маккартні
    Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7098

    Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4077
  • Владимир Иванец
    То есть 4000 долларов? Наша цель, чтобы минимальная зарплата учителей была не меньше средней зарплаты по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9254
  • Враг рода человеческого 666
    То средняя зарплата по стране 4000 баксов, а я и не знал
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