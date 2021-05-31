Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что вопрос тарифов остаётся по-прежнему важным.

Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"28 января 2021 года Верховная Рада приняла соответствующее постановление. В нем много чего обозначено", - сказал председатель ВРУ и добавил, что надеется в ближайшее время парламент сможет заслушать отчёт, что было сделано на выполнение постановления.

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По словам Разумкова, правительство должно отчитаться о прошедшем отопительном сезоне и предоставить план на будущий.