Кабмин должен отчитаться в Раде о тарифах ЖКХ и предоставить план на предстоящий отопительный сезон, - Разумков
91211
Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что вопрос тарифов остаётся по-прежнему важным.
Об этом он сказал на Согласительном совете ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"28 января 2021 года Верховная Рада приняла соответствующее постановление. В нем много чего обозначено", - сказал председатель ВРУ и добавил, что надеется в ближайшее время парламент сможет заслушать отчёт, что было сделано на выполнение постановления.
По словам Разумкова, правительство должно отчитаться о прошедшем отопительном сезоне и предоставить план на будущий.