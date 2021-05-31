Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Отдельный кластер в Университете президента будет посвящен биотехнологиям: биологические угрозы, хронические неинфикционные заболевания, старение населения, множество возбудителей, которые вызывают заболевания у людей и животных. Это все те угрозы к которым мы должны готовится", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, создадут Школу биотехнологий, Центр клинических исследований, Центр исследования "Единого здоровья", Высшую школу медицины, BSL-3 лабораторию, Школу общественного здоровья, Центр безопасного профессионального развития.
Напомним, сегодня президент Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.