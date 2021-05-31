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Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко

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Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, необходимый для запуска рынка земли, - "слуга народа" Корниенко
Верховная Рада должна продолжить рассмотрение законопроектов по земельной реформе.

Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о прозрачных земельных аукционах, который необходим для завершения земельной реформы.

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"Тогда с 1 июля люди смогут полностью пользоваться этой реформой. Мы в короткие сроки покажем, какие от нее эффекты. Они, в том числе, будут заключаться в качественном наполнении местных бюджетов", - отметил нардеп.

Топ комментарии

  • МАКСИМ 8a52ba75
    всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа
  • 5 копійок
    В країні 73% ідіотів.
  • Игорь Монахов
    Какие в куя аукционы !!! Кадастра земли нет !!! Кадастра *** нет!!!! Кадастра !!! Зеленые чучелы вы и не забываем про Референдум !!!
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