За неделю огонь унес жизни 10 человек, на водных объектах погибли 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 24.05 по 30.05, во время пожаров в Украине погибли 10 человек, на водных объектах - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 390 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 23 человека.

Ликвидировано 924 пожара, спасены во время пожаров 13 человек и не допущено уничтожение огнем 271 здания и 47 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 244 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 292 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 108 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.