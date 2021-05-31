Те, кого еще не хватает в санкционных списках СНБО, там будут, - "слуга народа" Вениславский

СНБО точно не принимает решения, которые "конкурируют" с судебной властью.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп СН, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Многие из наших политических оппонентов акцентируют внимание, мол, Совет нацбезопасности в какой-то степени заменяет собой правоохранительную систему. На самом деле это не так. Потому что Совет национальной безопасности и обороны - это координационный орган, правовой статус которого закреплен в Конституции Украины. Там четко указано: СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Ее членами являются генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр обороны, руководители других силовых ведомств. СНБО точно не принимает решения, которые "конкурируют" с судебной властью", - заявил нардеп.

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"Мы должны понимать, что СНБО сейчас руководствуется действующим законом О санкциях, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва. Можно по-разному оценивать этот документ и говорить о том, что к гражданам Украины он не применяется. Но это неправильно. Надо почитать закон. Там в части первой статьи третьей предусмотрено, что санкции могут применяться к любым субъектам, создающим угрозу национальным интересам. Когда мы говорим о том, что контрабандисты создают угрозы национальной безопасности, то эта деятельность должна быть прекращена. Предупреждая ваш возможный вопрос, насколько полным является список этих людей, скажу: я бы не хотел давать преждевременные оценки тем, в отношении кого были применены конкретные санкционные меры. Президент неоднократно заявлял: Это не конец, а только начало. Нужно подождать. Те, кого еще не хватает в санкционных списках, там будут", - добавил "слуга народа".

"Вы говорите, что СНБО подменяет собой другие органы. Я вам скажу, в чем тут проблема. Я никогда профессионально не занимался вопросами контрабанды, но знаю фамилии тех, кто злоупотреблял контрабандными схемами. Те, кто десятками лет занимался контрабандой, прекрасно понимали, что эту работу нужно выстраивать таким образом, чтобы к ним лично юридически "подкопаться" для уголовного преследования было либо невозможно, либо крайне сложно. Любой специалист в области права прекрасно осознает: если господин "Х" является известным главным "бароном" контрабанды на Одесской или Черновицкой таможни, но он нигде личных подписей не ставил, его, в принципе, невозможно привлечь к уголовно-правовой ответственности. ... Санкции - это действенный инструмент, который позволяет в быстром темпе решать важные для страны вопросы. Я думаю, никто не будет отрицать, что контрабанда - это угроза нацбезопасности", - констатировал Вениславский.

"Здесь есть еще один аспект, который нужно упомянуть - большая инертность уголовно-процессуального законодательства. Я знаю, что в комитетах по вопросам правовой политики и правоохранительной деятельности идут дискуссии о необходимых здесь изменениях. Но пока нынешний Уголовно-процессуальный кодекс таков, что он позволяет медлить. Поэтому на данный момент действия СНБО точно соответствуют требованиям тех нормативно-правовых актов, которыми он руководствуется в своей деятельности и позволяет достичь того эффекта, который обеспечивает национальные интересы. Это самое главное. Вот вы вспомнили закрытия каналов. Смотрите, когда закрыли каналы Медведчука, начали спрашивать: "Где же уголовные производства по нему?". Сейчас мы их видим. Это же все идет в комплексе. Ибо использование трубы позволило ему, в том числе, иметь и эти каналы. Я еще тогда говорил: "Давайте дождемся". Вот теперь Медведчуку избрана мера пресечения", - детализировал нардеп.

С полным текстом интервью Федора Вениславского: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можно ознакомится здесь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов. Также

СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО. Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.