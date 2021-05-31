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Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко

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Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что для вакцинированных от коронавируса украинцев будут действовать некоторые привилегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный цикл вакцинации, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован", - отметил Ляшко.

По словам министра, правительство на следующей неделе должно рассмотреть изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии.

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Топ комментарии

  • Baks13
    И носить малиновые штаны...
  • Сергей Дмитрук
    За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Джерело: https://censor.net/ua/n3268435

    стаття 24 Конституції України:
    Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

     або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Что-то про "привилегии" тема настораживает. Приз тому кто выжил после укола непонятно где взятым шмурдяком?
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