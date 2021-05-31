К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа "Island", – Таран

До конца текущего года в составе Военно-Морских Сил ВС Украины будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа "Island", которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" в течение 2021 года присоединятся еще 3 катера типа "Island".

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа "Island" поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", - подчеркнул министр.

Он отметил, что на катерах, которые будут носить названия "Сумы" и "Фастов", в американском городе Балтимор уже полностью завершено восстановление технического состояния.

"Сейчас проводится отладка механизмов и систем и начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года", - добавил Таран.

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