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Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань

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Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань
Петр Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Вижу в сети очередную волну фейковых новостей о "возможной неявки Петра Порошенко на допрос в СБУ". Напоминаю, что Петр Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал. В ответ на предыдущий аналогичный вброс 27 мая 2021 я, по поручению Петра Алексеевича, немедленно вязался со следователем для согласования времени и даты встречи. Дата и время согласованы. Не на сегодня. А на распространяемые о Пятом Президенте Украины фейковые новости давно пора обратить внимание свежесозданному Президентом Зеленским в количестве 52 штатных единиц Центру противодействия дезинформации", - заявил адвокат.

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Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань 01

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Знову зеленим за їх брехню ківою по губам поводили
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так и вызывать начали только за тем,что бы лишний раз не смог ничего полезного Армии отвезти
  • саша паламарчук
    Та це місцевий хворий, як один шановний форумчанин писав- безтемпературний дурачок.
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