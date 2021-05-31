Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться
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Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко предупредил граждан Украины о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на форуме "Украина 30".
По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.
"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
Кроме того, спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".