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Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться

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Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко предупредил граждан Украины о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на форуме "Украина 30".

По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.

"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.

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Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Кроме того, спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".

Топ комментарии

  • Меркава
    До штрикання такого не казали.
  • Vasilij VG
    Клоун, так люди и сейчас болеют хроническими заболеваниями.

    "возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного" - глисты,

    что-ли? Хронические болезни, старение населения и т.д.: Ляшко заявил, что Украину ждут новые биологические угрозы и к ним нужно готовиться - Цензор.НЕТ 2769 Так они тоже давно живут, как в животных, так и во многих людях.
  • Игорь Монахов
    Стесняюсь спросить - А это все будет последствия от вакцинации !?
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