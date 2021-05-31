Работников образовательных учреждений начнут вакцинировать в Киеве на этой неделе, - Поворозник

На этой неделе в столице начнут вакцинировать работников образовательных учреждений. Для этого подготовлены 10 центров вакцинации в каждом районе города.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать одна или две прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", - рассказал Поворозник.

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Он отметил, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, которые изъявили желание сделать прививку, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.

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