К созданию Киевской обходной дороги привлекут крупнейшую строительную компанию из США, - "Укравтодор"

Американская компания Bechtel Overseas Corporation станет участником создания Киевской обходной дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства КОД подписали представители компании и "Укравтодора".

"Украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки - все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Компания Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США, которая занимается проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, сферах ядерной безопасности и экологии, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.

Киевскую обходную дорогу строят в рамках президентской программы "Большая стройка". Так, согласно проекту, вокруг столицы построят полукольцо протяженностью около 150 км.

Отмечается, что эта дорога замкнет на себе основные трассы, ведущие в Киев: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков с обходом Броваров.

В конце прошлого года "Укравтодор" начал разработку проектной документации и землеотводов.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют первую очередь объездной Днепра - Южный обход, а также начнут создание второй части - Северного обхода.

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