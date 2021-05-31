"Слуги народа" проталкивают законопроект о частных пенсионных фондах: с работодателей и граждан будут взимать дополнительно 60 млрд грн в год, - Тимошенко

В пятницу на заседании комитета ВР по вопросам соцполитики произошел скандал.

Об этом на брифинге в Верховной Раде сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, в нарушение Регламента на заседание комитета вынесли законопроект о так называемых частных пенсионных фондах. Тимошенко напомнила, что в большинстве стран мира частные пенсионные фонды берут добровольные взносы граждан, а в Украине предлагают ввести обязательный дополнительный налог, который будут взимать с работодателей и обычных людей.

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Лидер "Батькивщины" уверена, что это абсурд и воровство высшего уровня.

"В этом законе нет ни одной буквы о защите этих денег. Владельцам этим приватных пенсионных фондов дается право распоряжаться этими деньгами так, как они считают нужным. А сколько ж получат эти частные пенсионные фонды, если этот закон пройдет? Приблизительно 60 млрд грн каждый год. Это огромный поток денег при дефиците реального Пенсионного фонда, государственного бюджета, когда у работодателей уже не осталось лишней копейки, а они 60 млрд хотят собрать в свои частные пенсионные фонды", - заявила нардеп.

Тимошенко рассказала, что депутаты "слуги народа" проталкивали на заседании комитета этот законопроект.

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"Депутат "слуги народа", который не имеет никакого отношения к социальному комитету, Андрей Мотовиловец вломился в комитет и начал рассказывать членам комитета от "слуги народа", что президент дал приказ проголосовать за это. Несмотря ни на какие обстоятельства, когда его спросили, а что же делать с решением антикоррупционного комитета Верховной Рады, который сказал, что это закон – это поборы и коррупция. Он ответил: "Не переживайте, мы дадим команду этому комитету и после голосования в зале они отменят свое решение", - пересказала Тимошенко слова Мотовиловца.