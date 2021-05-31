Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: на июнь назначены три судебных заседания

Следующие судебные заседания по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 2, 7 и 8 июня.

Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"31 мая 2019 трагически закончились развлечения полицейских с оружием - пуля вместо металлической банки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице.

Это дело я держу на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований. Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности длится сих пор", - написала она.

Генпрокурор отметила, что сейчас состоялось 30 судебных заседаний. На них исследованы письменные доказательства, в частности: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допрошены свидетели сторон, в том числе дети, которые были рядом с мальчиком в тот день.

Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых.

Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него - личное обязательство.

Остается допрос обвиняемых и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса - судебным дебатам.

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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.