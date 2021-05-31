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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту

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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине: Поступило сообщение о бомбе на борту
Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за сообщения о возможной бомбе на борту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Dpa.

В полиции Германии сообщили, что самолет с 160 пассажирами, следовавший из Дублина в Краков, приземлился в Берлине около 20:00.

Его доставили на стоянку подальше от терминала.

Полиция с помощью служебных собак осмотрела багаж пассажиров, который выгрузили возле самолета.

Информацию о посадке самолета также подтвердил пресс-секретарь аэропорта Ян-Петер Хаак.

"Экипажу рейса FR1901 из Дублина в Краков вчера немецкое Управление воздушным движением сообщило о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан соблюдал процедуры и направил самолет в ближайший аэропорт, берлинский. Самолет безопасно приземлился, а пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности пассажиров и всего багажа", - говорится в сообщении.

После получения разрешения от властей Германии пассажиры отправились дальше в Краков на запасном самолете Ryanair после около 8-часовой задержки.

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