Разумков прогнозирует, что в Раде будут разные позиции по оценке ситуации в Беларуси

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что в парламенте будут разные позиции относительно оценки ситуации в Беларуси.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"ВР будет определяться, если такие инициативы появятся. По состоянию на сейчас не готов точно ответить, но я не помню, чтобы были зарегистрированы какие-то документы. Может, ошибаюсь", - подчеркнул председатель ВР.

Разумков считает ситуацию с Беларусью непростой в экономическом и политическом плане, а также в вопросе безопасности.

"Нужно к этому подходить исключительно из интересов нашей страны. Любой нормальный адекватный украинский чиновник всегда должен действовать в интересах, в первую очередь, своего государства", - добавил он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.