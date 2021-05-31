Это не та цифра, чтобы радикально что-то поменять: глава МИД Беларуси Макей о предложенных ЕС 3 млрд евро за демократические перемены

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что обещанные Европейским Союзом 3 млрд евро не изменят ситуацию в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, в 2010 году властям Беларуси "обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты, говорят, что Евросоюз уже приготовил €3 млрд для Беларуси. Это будет способствовать осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство. Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", - сказал он.

Также Макей выразил уверенность в том, что сегодня "большинство народа сплотится в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению".

"Убежден, что подавляющее большинство людей будут готовы стоять до конца, но не подчиниться вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси", - добавил он.

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Напомним, что Евросоюз подготовил проект плана финансовой поддержки Беларуси, которую готов предоставить, если государство предпримет демократических перемен. Он предусматривает выделение 3 млрд евро в виде грантов, займов, государственных и частных инвестиций.

После этого захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уехал в Россию, где договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о получении 500 млн долларов российского кредита.