Не все законопроекты о нулевом декларировании готовы к рассмотрению, но часть из них будет вносится для включения в повестку дня ВР, - Разумков

Не все законопроекты о так называемом нулевом декларировании готовы к рассмотрению в сессионном зале парламента.

Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Там не один законопроект, а несколько, если не ошибаюсь пять… Часть из них будет вносится для включения в повестку дня", - подчеркнул спикер.

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