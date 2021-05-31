Евросоюз продлит запрет на инвестиции в оккупированном Крыму, - журналист Йозвяк
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС продлят запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня", - говорится в сообщении.
Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.