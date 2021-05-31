"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.
"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - объяснил Биричевский.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа".
"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - отметил Биричевский.
Как сообщалось ранее, Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".