"Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, задачи о приостановке поставок газа через Украину нет, - МИД РФ

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, "Северный поток - 2" - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - объяснил Биричевский.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва "никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа".

"Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - отметил Биричевский.

Как сообщалось ранее, Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".

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