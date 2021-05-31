VIP-косметика и одежда: в Раде заговорили о наказании за реализацию контрабандных товаров

На этой неделе Верховная Рада готовится проголосовать законопроект о криминализации контрабанды (5420).

Об этом среди прочего сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он напомнил, что законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, направлен на установление новых штрафов и уголовной ответственности за контрабанду. Согласно приблизительным оценкам, ежегодно контрабанда лишает украинский бюджет порядка 6 млрд дол.

Исчерпывающего списка товаров, которые нелегально ввозят в нашу страну нет. Однако, чаще всего, речь о подакцизной продукции (алкоголь, табачные изделия), дорогостоящей брендовой одежде, VIP-косметике. В Украине уже действуют санкции СНБО в отношении ряда так называемых контрабандистов, что впрочем, судя по сообщениям в СМИ, комплексно решить проблему пока не помогло. К примеру, на днях ГФС сообщила о контрабанде 4 тонн брендовой одежды, которую обнаружили на борту самолета Boeing 737 рейса "Стамбул-Борисполь".

По данным журналиста Юрия Бутусова, ввозила товар компания "Премиуем-пакет", принадлежащая якобы подданному Германии. Также, буквально на прошлой неделе стало известно о том, что в Украине работает нелегальная схема ввоза элитных косметологических средств, организованная, в том числе, гражданами России. Сообщалось, что контрабандные поставки осуществляет компания "NBC Group" , а ее постоянными клиентами являются различные VIP-клиники красоты.

По словам народного депутата Соломии Бобровской, подобные "новости" и сообщения от правоохранителей ее давно не удивляют. "...ничего удивительного, что косметика сегодня в товарах, которые везут контрабандой. Тем более дорогие линейки, - поставляемые в салоны красоты или в нишевые магазины. Насколько я знаю, в законодательстве у нас нет особого исключения по косметике. Но возможно, что именно в этой части стоит поправить законодательство (с целью ужесточения ответсвенности и не только для тех, кто только ввозит, но и сбывает косметическую продукцию, - ред), потому что речь о здоровье граждан", - сказала она, предположив, что реализаторов любых контрабандных товаров можно лишать лицензий/разрешений на деятельность.

Напомним, ранее СМИ назвали имя российского гражданина вероятно причастного к организации контрабанды VIP-косметики. Это житель Москвы Алексей Большой, и против него санкций в Украине пока не было.

Также напомним, согласно антиконтрабандному законопроекту президента, минимальное предусмотренное наказание предполагает штраф от 10 до 20 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Максимальное - лишение свободы от 7 до 11 лет.