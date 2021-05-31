Апелляционный суд объявляет решение по делу активиста Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционный суд Одессы объявляет окончательное решение по делу против активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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