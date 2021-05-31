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Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

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Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 2 июня, рассмотрит предоставление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура в своём Телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"В среду (02.06.21) Комитет организации госвласти ВР рассмотрит вопрос представления Президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", - говорится в сообщении.

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Виталий Грень является членом ЦИК с осени 2019 года. Он является одним из 12 членов Комиссии, назначенных по квоте парламентской фракции "Слуга народа"

Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 01
Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 02
Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте СН члена ЦИК Греня, - слуга народа Качура 03

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