Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня, - ректор Бугров

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что ученый совет КНУ лишит захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня.

"Я обратился к Ученому совету наработать процедуру (лишения почетных званий. - Ред.), ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Бугров отметил, что, зная мнения большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

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Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.