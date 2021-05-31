На Печерске в Киеве произошла стрельба, введена спецоперация "Сирена", - источник (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Около 14 часов мужчина осуществил несколько выстрелов из неустановленного оружия и, по предварительным данным, ранил мужчину.
После, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.
Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
В то же время Департамент коммуникации столичной полиции сообщает, что на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников осуществил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.