На Печерске в Киеве произошла стрельба, введена спецоперация "Сирена", - источник (обновлено)

В Печерском районе столице неизвестный открыл огонь в ходе конфликта с мужчиной. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 14 часов мужчина осуществил несколько выстрелов из неустановленного оружия и, по предварительным данным, ранил мужчину.

После, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

В то же время Департамент коммуникации столичной полиции сообщает, что на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников осуществил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.

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