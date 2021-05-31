На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на вакцинацию от коронавируса записались только 32% работников сферы образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр рассказал на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

"В начале было зарегистрировано по желанию только 32% работников образования", - отметили Шкарлет.

Глава Минобразования отметил, что на данный момент уже провакцинированы 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

Шкарлет добавил, что уже было получены 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

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