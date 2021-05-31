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Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет

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Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет
В Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Об этом заявил во время форума "Украина 30" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, какие там будут образовательные направления:

  • Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • Нанотехнологии;
  • Аэрокосмические технологии;
  • Биотехнологии и науки о здоровье;
  • Энергетические технологии;
  • Глобализация и международные коммуникации.

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"Старт образовательного процесса -1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство - или третью неделю сентября или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен соответствовать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире", - сказал Шкарлет.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Нью-Васюки ?
  • Вадим Иванов 85ee28d1
    А чому немає факультету циркового мистецтва?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Не понял. В прошлом же месяце обещали строить космодром.
    Теперь университет.
    Я запутался...
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