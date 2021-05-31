Лавров о темах для переговоров Байдена и Путина: Мы будем обсуждать все, что считаем нужным. Это касается и прав человека

Российская сторона готова обсуждать любые темы, в том числе вопросы прав человека, на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека. Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право", — сообщил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США. Касаясь вопроса прав человека, он добавил, что в Москве следят за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне от 6 января.

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Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден заявил, что встречается с Путиным, "чтобы дать понять, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять ему нарушать права человека".