Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен

Выпускники части одиннадцатых классов на оккупированной Донетчине впервые сдают Единый государственный экзамен - вместе с Россией и по российским нормам.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Экзамен сдают в трех учебных заведениях: в "гимназии" и "университете" в Донецке, а также в "лицее" в Макеевке. Экзамен напишут 475 учеников. Преподавателей перед этим отправляли в Россию на специальное обучение правилам проведения экзамена.

Главарь террористов организации "ДНР" Денис Пушилин посетил один из пунктов сдачи экзамена в оккупированном Донецке, где выступил перед выпускниками. "Это элемент наших интеграционных процессов, которые набирают обороты и проявляются по всем направлениям, в том числе и в образовательной системе", - заявил главарь террористов.

Также 31 мая Единый государственный экзамен проходит по всей России.

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