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Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен

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Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен
Выпускники части одиннадцатых классов на оккупированной Донетчине впервые сдают Единый государственный экзамен - вместе с Россией и по российским нормам.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Экзамен сдают в трех учебных заведениях: в "гимназии" и "университете" в Донецке, а также в "лицее" в Макеевке. Экзамен напишут 475 учеников. Преподавателей перед этим отправляли в Россию на специальное обучение правилам проведения экзамена.

Главарь террористов организации "ДНР" Денис Пушилин посетил один из пунктов сдачи экзамена в оккупированном Донецке, где выступил перед выпускниками. "Это элемент наших интеграционных процессов, которые набирают обороты и проявляются по всем направлениям, в том числе и в образовательной системе", - заявил главарь террористов. 

Также 31 мая Единый государственный экзамен проходит по всей России.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Зато дегенеративная ватная публика очень любит повозмущаться и порассуждать про кого-то лижущего чью-то жопу

    Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен - Цензор.НЕТ 1672
  • Яр Холодний
    Якось "похрєн"... Далі що? Дівки - на панель, хлопці - автомати в зуби, і в окопи... От і все "майбутнє"... Бо ні в Україні, ні в Росії вони ні освіти не отримають, ні роботи путящої...Вони там - тільки як "представители местнага населения", що виправдовує присутність російської зброї і росіян-"дабравольцев" на Донбасі...
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