Новости

Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа

5 14818
Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа
Движения трамвая перекроют из-за ремонта на ул. Борщаговской.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня", - сказано в сообщении.

На это время городские власти собираются изменить маршруты наземного общественного транспорта, как именно - обещают сообщить позднее.

Также читайте: Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • rofs
    Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

    Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Скорость кончилась...
  • Elvic Vic
    Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
    Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости