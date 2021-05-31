Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа
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Движения трамвая перекроют из-за ремонта на ул. Борщаговской.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня", - сказано в сообщении.
На это время городские власти собираются изменить маршруты наземного общественного транспорта, как именно - обещают сообщить позднее.